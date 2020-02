Con ascia aggredisce passante e cc,preso

RT-RR

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - A Castiglione delle Stiviere (Mantova) un nigeriano di 29 anni ha dato in escandescenze per strada sfasciando auto e arredo urbano con un'ascia e, quando un passante è intervenuto, lo ha colpito fortunatamente con il dorso dell'arma, ferendolo. Per questo, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione e Mantova. Quando i militari sono intervenuti, l'uomo ha danneggiato gravemente anche la loro auto con l'ascia. Il pm di turno gli contesterà i reati di strage e tentato omicidio, oltre che di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni. I carabinieri mantovani stanno cercando nei vari ospedali l'uomo che ha cercato di fermarlo che, al loro arrivo, non era più sul posto.