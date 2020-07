Con Bookcity al via progetto 'La lettura intorno'

GGD-RR

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Non più solo un appuntamento autunnale, ma un progetto continuativo per avvicinare libri e lettori: nasce 'Bookcity: la lettura intorno', promosso dall'Associazione BookCity Milano e ideato con Fondazione Cariplo. "Con 'La lettura intorno' BookCity si trasforma in un soggetto che opererà in modo continuativo per tutto l'anno, non solo nelle scuole, come già avviene, ma più diffusamente sull'intero territorio della città - dichiara il Comitato di indirizzo di BookCity Milano -, offrendo gli strumenti organizzativi per far dialogare i soggetti che operano direttamente sul territorio con la filiera del libro e per creare e valorizzare le più efficaci pratiche a sostegno della lettura. Rispetto a questo progetto assume grande rilievo l'appuntamento autunnale di BookCity Milano, che si terrà dall'11 al 15 novembre 2020. È già in corso un grande lavoro per rendere questa particolare edizione ancora più ricca, diversificata e innovativa." Obiettivo del nuovo progetto è far conoscere meglio le offerte culturali presenti sul territorio urbano nonché le modalità per accedervi, ma anche creare una rete di scambio e di conoscenze tra tutti gli attori coinvolti nella circolazione del libro. (ANSA).