Confcommercio Milano: 'Si spera zona gialla prima di Natale'

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Il passaggio dalla zona Rossa a quelle Arancione della Lombardia è vista in maniera positiva dalla Confcommercio di Milano ma l'obbiettivo - da attuare gradualmente e in tutta sicurezza - è arrivare alla zona Gialla prima di Natale per poi riaprire completamente negozi, ristoranti e bar però evitando un terzo "drammatico" lockdown che sarebbe "gravissimo per la salute e l'economia". Lo ha spiegato all'ANSA il segretario generale dell'associazione Marco Barbieri. "Nel solo secondo lockdown si sono persi in circa un mese qualcosa come un miliardo e settecento milioni di euro in città e nell'area metropolitana: dei 50 mila fra negozi, bar e ristoranti riaprono ora solo 12 mila negozi. E' certamente un buon segnale perché vuol dire che il contagio si sta riducendo o tecnicamente che l'Rt si sta abbassando. Bisogna però che tutti rispettino rigorosamente i protocolli di sicurezza o saranno guai ancora più seri. I commercianti lo fanno e tanti clienti anche, bisogna che lo facciano davvero tutti". Il Natale può essere 'salvato'? "I numeri sono molto negativi fino a ora, se sulle festività l'impatto sarà pesante ma non pesantissimo è solo grazie alle vendite online. Stiamo facendo delle analisi in merito. E' il negozio con sede fissa che è danneggiato di più. Mi auguro che fra 15 giorni si passi alla zona Gialla sempre con prudenza". (ANSA).