Consiglio Lombardia, ok a mozione per sostegno psicologico

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla mozione urgente (primo firmatario Massimo De Rosa, M5Stelle) che chiede alla Giunta di individuare, nell'ambito delle previsioni di bilancio, risorse per il sostegno terapeutico e psicologico a favore degli operatori sanitari che hanno subito disturbi emotivi e psichici a causa della pandemia e dei giovani lombardi che hanno pesantemente subito le limitazioni dovute all'emergenza. La mozione chiede inoltre alla Giunta di prevedere stanziamenti per programmare l'istituzione di questo servizio di sostegno terapeutico per tutti i cittadini che manifestano disturbi ansioso-depressivi, come conseguenza del lockdown o della perdita dei loro cari durante l'emergenza sanitaria. (ANSA).