Conte, Champions? Chiesta da club insieme a stabilità

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "E' stato importante per un club come l'Inter essere sempre tra le prime quattro da inizio campionato. E' questa la zona in cui deve stare. La qualificazione in anticipo è un po' la richiesta del club che voleva fare meglio dello scorso anno, avere più stabilità e riuscire ad essere più sereni nella parte finale di campionato": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte commentando, a Inter tv, la matematica qualificazione alla prossima Champions League con quattro giornate d'anticipo. Domani i nerazzurri affronteranno la Fiorentina a San Siro e Conte annuncia parecchi cambi: "Abbiamo giocato tanto in questi giorni e tanti giocatori hanno bisogno di riposare. Faremo delle rotazioni sfruttando la tranquillità raggiunta in classifica". (ANSA).