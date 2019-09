Conte, Juve e Napoli sono davanti a noi

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Non siamo tra i favoriti, Juventus e Napoli sono davanti a noi in maniera importante. La qualità del campionato si è alzata. La Lazio è una squadra forte e può lottare per stare tra le prime quattro. Il Milan è in un momento così ma ha buoni giocatori, buon allenatore e società forte": lo dice Antonio Conte alla vigilia della partita contro la Sampdoria. L'allenatore non vuole accomunare questa Inter con la sua prima Juventus: "I parallelismi sono difficili, sono situazioni diverse. Fummo bravi a vincere da imbattuti pareggiandone tante ma le difficoltà le trovammo".