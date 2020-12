Conte: "paura? Bravi a rimanere sempre concentrati"

YE6-ROI

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Conte dalla paura al sollievo. "Cragno stato il migliore in campo - ha detto il tecnico dell'Inter dopo il successo in rimonta sul Cagliari - noi nel primo tempo abbiamo creato tanto. Poi c'è stato addirittura il gol del Cagliari. Sicuramente un eurogol di Sottil, sono tiri che se nei fai cento non so quanti ne metti dentro. Ma è stato un bel gol da parte di un ragazzo che sta facendo bene. Potevamo innervosirci e invece no, i ragazzi sono rimasti sul pezzo e hanno ribaltato la partita". Si ricomincia da Cagliari? "Veramente è la quarta vittoria consecutiva in campionato. L'Inter non sta ricominciando da oggi. Dobbiamo andare step by step, va bene così". Una battuta su Sensi. "È ancora lontano da quello che voglio e conosco, viene da un anno tribolato. Deve lavorare, voglio rivedere il Sensi di iniziò stagione" dice Conte e su Barella: "Due anni fa era al Cagliari - ha detto - sta crescendo e può migliorare sempre di più. Ha tanta energia, ma la deve incanalare nel modo giusto. Può diventare sempre più importante per l'Inter e per la Nazionale italiana". (ANSA).