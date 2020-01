Conte, sembra prendiamo mezzo Real ma non è così

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - ''Al momento non ci sono oggi gli ingredienti che ti consentano di non pigiare l'acceleratore per portare a casa il risultato. Dobbiamo sempre tenerlo pigiato. Finora abbiamo acquistato Young, 34 anni, e Moses in prestito dal Chelsea. Stiamo cercando di rinforzare reparti, non so se ci riusciremo con questa strategia di prendere giocatori molto esperti. Ma leggendo sembra che stiamo comprando metà Real Madrid'': Lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Cagliari. ''Voi parlate di acquisti ma ci sono anche le cessioni. Domani siamo in emergenza - avverte Conte - Vecino non è disponibile, Candreva è squalificato e Lazaro è partito. Bisognerà prendere decisioni affrettate''. (ANSA).