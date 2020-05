Conte "vivo mio lavoro in modo sempre intenso"

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Vivo il mio lavoro in modo intenso. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi. Ho avuto un rapporto fantastico con quelli del Chelsea". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in un'intervista a Sky Sport UK, parla del suo modo di vivere il calcio che porta ad esultanze anche eclatanti come quella della vittoria contro lo United ai tempi in cui allenava il Chelsea. "Quella partita è stata importante per noi, vincere 4-0 contro una squadra fortissima, ti dà la spinta. Abbiamo capito che potevamo lottare per vincere la Premier League. Quella partita ci ha dato fiducia in noi stessi e abbiamo creato un rapporto fantastico con i nostri tifosi". Il pensiero va anche a John Terry ora secondo allenatore dell'Aston Villa: "E' stato un privilegio per me essere l'allenatore di una leggenda del Chelsea come John Terry. Stiamo parlando di un grande uomo e di un top player. Mi ha aiutato tantissimo nella mia prima stagione, fuori e dentro il campo. E' stato importantissimo in allenamento per tenere alti gli standard di concentrazione. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza". (ANSA).