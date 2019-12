Conte: "Voglio lasciare una traccia nell'Inter"

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Il mio desiderio, penso sia quello di ognuno di voi che lavora al club, è quello di lasciare una traccia. Non importa per quanto tempo lavori in un posto, sei mesi, un anno, dieci anni, ma conta avere voglia di lasciare una traccia". Antonio Conte racconta ambizioni e obiettivi, mentre parla dal palco durante la cena di natale del club nerazzurro. "Lasciare una traccia significa lavorare con passione e sacrificio, con sudore. Abbiamo il dovere di rendere l'Inter migliore e abbiamo una sola via per fare questo. Cercare di essere migliori noi stessi, porci obiettivi sempre più alti per aiutare l'Inter ad essere migliore". Un discorso motivazionale che si conclude con una citazione di Pelè: "Più difficile la vittoria più ci sarà gioia e contentezza nel vincere". (ANSA).