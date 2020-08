Controlli CC all'aeroporto di Bresso

CSN

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Nel corso di una serie di controlli eseguiti a strutture private ed esercizi pubblici tra Bresso, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, i carabinieri di Milano hanno riscontrato alcune inadempienze nell'aviosuperficie alla porte del capoluogo lombardo, in via Gramsci a Bresso, sede dell'Aeroclub di Milano. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri di Sesto, dall'Ats Città Metropolitana Milano e dai Vigili del fuoco di Milano. "Una ditta - precisano i carabinieri in una nota - è stata diffidata all'utilizzo di qualsiasi sistema di rifornimento all'interno dell'hangar in quanto non conforme. Inoltre, sono state riscontrate violazioni riguardo 2 uscite di emergenza non conformi e alcuni estintori non raggiungibili o non etichettati, oltre all'assenza del rinnovo periodico del documento di prevenzione incendi, scaduto ad aprile 2020". Le violazioni saranno sanzionate dopo un'iter di ulteriori verifiche amministrative da parte di Vigili del fuoco e Ats. (ANSA)