Controlli Nas su rsa bergamasche

MF

(ANSA) - MILANO, 18 APR - I Nas di Brescia stanno "compiendo ispezioni" nelle rsa Bergamasche spiegando che l'obiettivo è "creare una lista di strutture da sottoporre eventualmente alla Procura" che ha già aperto un'inchiesta sull'ospedale di Alzano Lombardo e creato un pool di magistrati che si occupa dei reati legati all'epidemia di Coronavirus. Sul tema delle Rsa in Procura stanno arrivando esposti come quello già presentato dal Codacons. I carabinieri del Nas hanno effettuato un'ispezione anche alla residenza per anziani "La Certosa di Pavia", nella frazione Samperone del comune di Certosa (Pavia), dove dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus si sono registrati 33 morti. Per alcuni di questi decessi si ha la certezza che si tratti di ospiti che avevano contratto il Covid-19; per altri casi c'è solo il sospetto del contagio, che però non ha avuto conferma perchè non sono stati eseguiti i tamponi. (ANSA).