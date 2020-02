Coppa Italia: Pioli "il mio futuro al Milan non è priorità"

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Le voci sul suo futuro "non interessano" Stefano Pioli, concentrato ad "arrivare fino in fondo" alla Coppa Italia. "Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi da raggiungere - spiega alla Rai alla vigilia della gara contro la Juventus - che il futuro non è una mia priorità. La Coppa Italia diventa importante per tutti i club prestigiosi, siamo stati bravi ad arrivare in semifinale ma non è abbastanza". Pioli torna poi sul derby perso 2-4 e si augura un pronto riscatto: "La sconfitta è stata pesante per come è arrivata e per tutte le situazioni che c'erano dentro a questa gara. Ci ha fatto male perdere un derby così, giocare una partita subito molto importante contro un'avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare". (ANSA).