Coronavirus: 135 positivi e due decessi in Lombardia

MF

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Con 9.866 tamponi eseguiti, sono 135 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia (di cui 20 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico). E' positivo quindi l'1,36% dei test eseguiti. Sale a 22 il numero di persone in terapia intensiva (due più di ieri), e a 195 negli altri reparti (+1). Con due morti il numero complessivo di deceduti sale a 16.865. Fra le Province, Milano ha 54 positivi (di cui 30 in città), Bergamo 19. Monza 13, Lecco 11, Como 8, Brescia 7, Cremona 3, Pavia e Lodi 1 e nessuno a Mantova. (ANSA).