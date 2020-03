Coronavirus: a Milano no posti blocco ma controlli su negozi

MF

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Al momento, in attesa di direttive precise, a Milano non saranno organizzate cinturazioni o posti di blocco per controllare chi entra ed esce dalla città. Nella seduta del comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Renato Saccone, a quanto apprende l'ANSA, si è invece deciso di stabilire controlli a tappeto per assicurarsi che negozi e locali rispettino le norme sull'assembramento e sugli orari, dunque facendo in modo che i clienti rispettino la distanza di almeno un metro. Non è una domenica come le altre, ma i milanesi non si sono chiusi in casa in attesa di capire le esatte prescrizioni del decreto del Governo sulla 'chiusura' della Lombardia. Nella prima giornata di quarantena con cielo limpido e clima quasi primaverile , in molti hanno deciso di trascorrere la mattina al parco Montanelli, uno dei polmoni verdi della città in pieno centro. tra padroni di cani, persone che fanno jogging e famiglie con passeggini e bambini al seguito, sembra quasi una domenica come le altre. (ANSA).