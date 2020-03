Coronavirus: a stazione Milano 'si separano gli affetti'

MF

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - In stazione Centrale a Milano non c'è ressa di primo mattino, dopo che nella notte il presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto sul Coronavirus restrittivo per gli spostamenti, anche se sono diverse le persone che stanno partendo per il Sud dopo la firma del decreto. Non si notano controlli per chi sale sui treni. Da Centrale c'è chi prende il Frecciarossa per Napoli delle 7: "Speriamo non lo abbiano cancellato", dice un viaggiatore che ha deciso di partire dopo la notizia del decreto. Ad accompagnarlo il fratello: "E incredibile - dice -, stanno separando gli affetti". (ANSA).