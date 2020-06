Coronavirus: ad Alzano Lombardo 'Giornata memoria' vittime

YN3-EM

(ANSA) - ALZANO LOMBARDO, 21 GIU - 'Alzano ricorda, Alzano ringrazia' è il nome dell'iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale di Alzano Lombardo, paese bergamasco epicentro, con il vicino Nembro, dell'epidemia da coronavirus, per non dimenticare quanto accaduto negli ultimi mesi. Due i momenti, uno religioso e uno civile. E la scelta del 21 giugno quale 'Giornata della memoria' non è casuale: "Si è scelto - spiega il sindaco Camillo Bertocchi - di celebrare questo momento nel giorno del solstizio d'estate, la giornata in cui la luce dura di più. Vorremmo segnasse la vittoria della luce sulle tenebre, il passaggio alla maturità della stagione più bella e feconda di frutti della terra". Oggi le strade del centro saranno chiuse, come lo sono state durante le settimane di lockdown: "Abbiamo pensato a una giornata contraddistinta dalla sobrietà, momenti semplici di raccoglimento", sottolinea Bertocchi. Alle 18 la comunità si ritroverà per la messa, concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie di Alzano, allo stadio 'Carillo Pesenti Pigna'. La cerimonia è dedicata ai 139 alzanesi che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Per ogni defunto è prevista la presenza di cinque persone, tra familiari e amici. A questo momento di raccoglimento seguirà una cerimonia civile al Palazzo comunale alle 20,30 dove, all'aperto e per un numero limitato di persone per rispetto delle norme di sicurezza, si svolgerà un Consiglio comunale straordinario per manifestare la riconoscenza nei confronti dei volontari delle diverse associazioni, Protezione Volontaria Civile, gruppo alpini Ana, Croce Rossa, commercianti, medici, farmacisti e tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati nelle settimane più drammatiche. (ANSA).