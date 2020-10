Coronavirus: all'ospedale di Crema tornano come sale attesa

BRU

(ANSA) - CREMA, 04 OTT - L'ospedale di Crema si prepara a una possibile seconda ondata di Coronavirus. A partire da domani, infatti, apriranno uno dopo l'altra quattro tensostrutture, dotate anche di riscaldamento e posti a sedere, allestite come sale di attesa vicino all'ingresso e in largo Dossena per pazienti che aspettano di essere visitati in pronto soccorso o per coloro che devono sottoporsi al tampone o essere vaccinati. Lo riporta oggi il quotidiano la Provincia di Cremona. L' obiettivo dei vertici della Asst è farsi trovare pronti in caso di un alto afflusso di persone in pronto soccorso vista l'ipotesi di un riacutizzarsi della pandemia, ma anche offrire un riparo riscaldato a chi attende fuori da centro unico di prenotazione per effettuare il tampone, o il vaccino o una visita nei poliambulatori. Inoltre sono stati assunti a tempo determinato cinque specializzandi in pneumologia per attivare il servizio di assistenza domiciliare per i pazienti Covid che hanno superato la fase acuta. (ANSA).