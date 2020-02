Coronavirus: Armani annulla sfilata

GGD

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Giorgio Armani ha deciso di far sfilare la sua collezione a porte chiuse, senza ospiti, dati i recenti sviluppi del Coronavirus. La sfilata in programma domani a Milano verrà registrata a teatro vuoto e trasmessa in streaming sul sito Armani.com La decisione di Giorgio Armani - viene spiegato all'ANSA - "è stata presa per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti".