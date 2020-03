Coronavirus: Caparini, da P. Civile mascherine non a norma

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Le mascherine inviate dal Dipartimento di Protezione Civile alla Lombardia per il personale sanitario sono "non a norma". A denunciarlo su Facebook è l'assessore regionale lombardo al Bilancio Davide Caparini. "La Protezione Civile invia queste mascherine alla Regione Lombardia da destinare ai medici e paramedici impegnati nella guerra al coronavirus. Il peggior materiale possibile, non nello standard previsto nei casi di pandemia. In ritardo di settimane e per di più non a norma... e intanto le persone si ammalano e muoiono!" scrive Caparini. Duri anche gli hashtag usati dall'assessore in fondo al post: #Borrellivergogna #dimissionisubito. (ANSA).