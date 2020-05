Coronavirus: da lunedì a Brescia funerali dei morti cremati

RR

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - A partire da lunedì prossimo a Brescia, una delle zone più colpite dal Coronavirus, saranno tumulate "le urne cinerarie dei defunti cremati nel periodo da marzo ad aprile" e che sono rimaste "depositate presso i cimiteri cittadini". Lo spiega in una nota l'amministrazione comunale della città chiarendo che le tumulazioni avverranno nei cimiteri "con singoli servizi funebri, ai quali potranno partecipare non più di 15 congiunti". Il Comune spiega anche che "la proroga della chiusura dei cimiteri cittadini per tutto il mese di maggio è stata decisa per consentire, da un lato, lo svolgimento in sicurezza di queste cerimonie e, dall'altro, per permettere così a tante famiglie di porgere l'estremo saluto ai propri cari". Le cerimonie "saranno al massimo nove al giorno e avranno una durata media di 45 minuti". Martedì prossimo, poi, alle 15 il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada "celebrerà - conclude il Comune - al cimitero monumentale Vantiniano, la Santa Messa in memoria di tutti i defunti di Brescia deceduti durante il confinamento da Covid 19, alla presenza del sindaco Emilio Del Bono". (ANSA).