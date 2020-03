Coronavirus: edicola Milano vende moduli autocertificazione

Y9M-EM

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Si vendono moduli per autocertificazione". Prezzo? 30 centesimi a foglio. É il cartello esposto in bella vista da un'edicola di Milano, in zona sud est della città, che ha evidentemente deciso di provare a fare business non solo su quotidiani e riviste, ma anche sul Coronavirus e sulle direttive imposte dal governo per contenere il contagio. Non è speculazione, "è un servizio al quartiere, agli anziani e a quelli che non possono stampare i fogli. A quanto le vendo? 30 centesimi, il costo di carta e inchiostro", si giustifica l'edicolante che indossa mascherine e guanti. In verità, le autocertificazioni si possono scaricare gratuitamente da numerosi siti, chi le ha per motivi di lavoro utilizza quelle rilasciate dalle aziende o dai datori di lavoro e in caso di controlli sono le stesse forze dell'ordine a rilasciare i moduli da compilare. (ANSA).