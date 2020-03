Coronavirus: Federica Percassi, lunedì pregate per Bergamo

Y63-EM

(ANSA) - BERGAMO, 21 MAR - "Bergamo chiama. Vuole che l'Italia sia unita. Questa volta, per lei". Un appello all'Italia e a Bergamo per pregare contro la pandemia da Coronavirus, che ha colpito più di tutte la provincia orobica, dedicando un applauso a chi la sta combattendo. Lo fa con una story di Instagram Federica Percassi, la figlia del presidente dell'Atalanta, Antonio, dando appuntamento a tutti per il 23 marzo. "Lunedì dalle 11.45 alle 12 guardate oltre il vostro balcone e fate arrivare il vostro sguardo a Bergamo. Guardate fuori per cercare dentro di voi per trovare parole che compongano preghiere - si legge -. Alle 12 in punto dedicheremo un lungo applauso a tutti quegli eroi che ci stanno aiutando nella battaglia contro questo male". Un'iniziativa che accomuna medici, malati e familiari: "Raccogliete i vostri pensieri e dedicateli a chi sta ascoltando il rumore delle macchine che lo tengono in vita, a chi ha perso i propri cari senza poterli salutare, a chi non si dà pace ed è senza il conforto di persone vicine, a chi è stanco e si lascia andare al pianto". "Fate un respiro profondo e offritelo a chi esalato il suo ultimo in solitudine. Forza, è Bergamo che ve lo chiede. La Bergamo dell'Italia intera. Bergamo non molla mai! #BergAMO#MolaMia", conclude Federica Percassi. (ANSA).