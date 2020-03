YUZ-SN

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Stiamo vivendo un momento difficile, come mai prima. In questa situazione tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra. Forza, soprattutto a quelli che stanno combattendo direttamente contro il COVID-19. Tutti dobbiamo essere responsabili e dare il nostro aiuto". Lo scrive il difensore dell'Inter Diego Godin, in un post su Twitter. (ANSA).