Coronavirus: Gomez, Bergamo soffre ma si rialzerà più forte

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Bergamo è una città che "sa soffrire" e che saprà rialzarsi con ancora più forza dopo essere stata martoriata dal Coronavirus. Ne è convinto il capitano dell'Atalanta, Alejando Gomez. "È gente - evidenzia Gomez, in una diretta Instagram con Bobo Vieri - che non molla mai e che adora lavorare con umiltà. Penso che dopo tutto questo sarà un popolo ancora più forte. Ora soffre ma sa soffrire. Non so come mai il problema sia stato così forte in questa città, speriamo che tutto migliori il prima possibile". (ANSA).