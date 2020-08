Coronavirus: in Lombardia 119 nuovi positivi e zero decessi

RR

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Nessun decesso e 119 nuovi positivi: sono i numeri del coronavirus in Lombardia con 9.879 tamponi effettuati. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (15) mentre aumentano quelli negli altri reparti (158, +5). Per quanto riguarda le province non ci sono nuovi casi a Cremona e Lodi, 5 a Bergamo. Sono 37 i nuovi contagiati a Milano, di cui 19 a Milano città, e 25 a Brescia. (ANSA).