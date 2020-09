Coronavirus: in Lombardia 243 nuovi positivi e 9 decessi

GGD

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Sono 243 i casi positivi e 21.721 i tamponi effettuati ieri in Lombardia per una percentuale pari all'1,11%. E sono nove le vittime del Covid fatte registrare ieri. Le persone guarite o dimesse sono 326, quelle entrate in terapia intensiva 4. La provincia con più casi resta Milano con 89, di cui 36 in città. Trentasette nuovi positivi a Brescia e a Monza e Brianza, 14 a Pavia, 12 a Varese. 9 a Como, 8 a Lecco, 4 a Sondrio, 3 a Lodi, 2 a Cremona. (ANSA).