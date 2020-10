Coronavirus: in Lombardia 314 casi, 2 decessi

MF

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Con 14.795 tamponi effettuati, è di 314 il numero di tamponi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale dunque salita al 2,1%. Scende a 39 il numero di ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) mentre arriva a 296 quello dei pazienti negli altri reparti (+3). Sono due i decessi, che portano il totale complessivo a 16.971. Per quanto riguarda le province, si sono verificati 160 casi a Milano (di cui 86 in città), 50 a Monza, 28 a Brescia, 22 a Pavia., 16 a Varese, 9 a Bergamo, 6 a Cremona, 4 a Lecco, 3 a Como e due a Lodi, Mantova e Sondrio. (ANSA).