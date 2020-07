Coronavirus: in Lombardia 82 nuovi casi e 3 decessi

PD

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Sono in aumento in Lombardia i contagi: con 15.086 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono 82, di cui 12 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici, mentre ieri erano stati 51. I decessi sono tre (ieri uno) per un totale complessivo di 16.801 morti in regione. Non ci sono variazioni nei ricoveri in terapia intensiva che rimangono 17, mentre calano i ricoverati negli altri reparti (-10, 139 in totale). Tra i nuovi casi 17 sono in provincia di Milano, di cui 12 a Milano città, 27 a Bergamo e 6 a Brescia, mentre non ci sono nuovi contagiati a Lecco, Lodi e Sondrio. (ANSA).