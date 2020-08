Coronavirus: in Lombardia nessun decesso, rallentano contagi

GGD-RR

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico) su 9.343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3.000 tamponi in meno: questi i dati lombardi di oggi sulla diffusione del Covid, che vedono anche aumentare i guariti e dimessi, che sono 72, e un calo di 5 pazienti in terapia non intensiva. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi, mentre "sembra rientrato - si legge nella nota della Regione - anche il focolaio nel mantovano", dove i nuovi contagi sono 2. A Milano i nuovi casi sono 4, tutti in città, a Bergamo 3, a Brescia 7, in Monza e Brianza 2, a Pavia 1. (ANSA).