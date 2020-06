Coronavirus: Mattarella nomina cavalieri, tanti lombardi

VE

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Sono tanti i lombardi fra i cavalieri al merito nominati dal presidente della Repubblica per il loro impegno nell'affrontare l'emergenza Coronavirus. Fra di loro Annalisa Malara e Laura Ricevuti, rispettivamente, anestesista di Lodi e medico del reparto medicina di Codogno, secondo cui "è stato un lavoro di squadra e abbiamo portato a casa il risultato". La professoressa Claudia Balotta, che ha coordinato l'equipe dell'ospedale Sacco di Milano sul coronavirus, guidata dal professor Massimo Galli, che "ha isolato il ceppo italiano del coronavirus" e ha dedicato il riconoscimento ai giovani precari. Ci sono poi Giuseppe Maestri, farmacista che tutti i giorni da Piacenza è entrato nella zona rossa per aprire la sua farmacia a Codogno, Elena Pagliarini, l'infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell'emergenza coronavirus, Pietro Terragni, che alla morte per Covid di un dipendente ha assunto la vedova, solo per citarne alcuni. (ANSA).