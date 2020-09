Coronavirus: negativi i compagni asilo bimba positiva Pavia

MF

(ANSA) - PAVIA, 13 SET - Sono tutti negativi al Covid-19 i 13 compagni della bambina di 4 anni, che frequenta una sezione della scuola materna comunale "8 Marzo" di Pavia, risultata positiva venerdì al Coronavirus. Questo è l'esito dei tamponi effettuati a Stradella (Pavia). Non hanno contratto il virus neppure 10 adulti, tra maestre, bidelli e personale della scuola, entrati in contatto con la sezione. A darne notizia è stato, oggi, Alessandro Cantoni, assessore all'istruzione del Comune di Pavia. "Tutti i bambini e insegnanti della sezione frequentata dalla bimba di 4 anni risultata positiva, hanno effettuato ieri il tampone e sono risultati tutti negativi - sottolinea l'assessore Cantoni -. Come da linee guida nazionali, l'Ats di Pavia ha comunque disposto la quarantena cautelativa di 14 giorni a partire dall'ultimo giorno in cui era presente la bimba in classe. La scuola, come vuole la prassi, è stata sanificata e senza altre misure restrittive aprirà regolarmente lunedì per le altre sezione presenti. Nonostante la complessità del periodo, il sistema sta dimostrando di tenere e le procedure applicate hanno funzionato. Detto ciò serve mantenere un livello di attenzione altissimo con grande senso di responsabilità da parte di tutti". (ANSA).