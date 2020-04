Coronavirus: plasmaterapia, già più di 100 donazioni a Pavia

N10-RR

(ANSA) - PAVIA, 03 APR - Sono già più di 100, nel giro di pochi giorni, i pazienti guariti dal coronavirus che si sono presentati al Servizio di Immunoloematologia e Medicina Trasfusionale del San Matteo di Pavia per donare il loro sangue dal quale viene estratto il "plasma super immune". Ha raccolto subito una grande adesione l'appello lanciato dai vertici del Policlinico e dal prof. Cesare Perotti, direttore del Servizio. Il plasma contiene gli anticorpi in grado di sconfiggere il Covid-19. Una volta estratto e testato nei laboratori di Virologia del San Matteo, il plasma viene infuso nei malati più gravi. La procedura è già stata effettuata su 9 pazienti (5 al San Matteo e 4 all'ospedale di Mantova): l'esito sembra sia stato positivo, anche se per il momento non sono ancora state fornite notizie ufficiali. A confortare i medici è la grande risposta dei pazienti guariti (curati al Policlinico e provenienti da tutta la provincia di Pavia e anche da quelle di Lodi e Cremona). Chi vuole donare può telefonare al San Matteo al numero 0382/503086. A sancire la guarigione e la possibilità di diventare donatori di "plasma super immune" sono due tamponi negativi effettuati nel giro di 24 ore. (ANSA).