Coronavirus: Sala, da domani parchi chiusi a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di chiudere i parchi della città e oggi firmerà una ordinanza in questo senso. "Oggi pomeriggio firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina. - ha detto in un video su Facebook -. È necessario farlo, non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati. Ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite". (ANSA).