Coronavirus: Trenord, da oggi riduzione corse fino al 40%

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Trenord si adegua al decreto sul coronavirus e da oggi attua una progressiva riduzione del servizio fino a giungere entro domenica a un taglio del 40% delle corse, garantendo 1.300 treni al giorno fino alle 23. Una decisione presa anche a seguito di un calo della domanda che ha raggiunto ormai l'85%. E' in corso, nel contempo, l'aggiornamento del motore di ricerca degli orari sul sito e sull'applicazione mobile. L'Azienda spiega che "saranno garantiti i collegamenti su tutte le linee. Sulle quelle suburbane il servizio avrà "cadenza oraria" al di fuori delle ore di punta (9-16) e dopo le 20, e non saranno più in circolazione "i treni di rinforzo che, durante la normale frequentazione, aumentano la capacità di trasporto sulle principali direttrici". "L'offerta - spiega Trenord - viene ridotta sulle linee dove il servizio è in larga parte coincidente come ad esempio le suburbane S2-S4, S1-S3, S5-S6- S9-S11". Prevista una rimodulazione analoga anche per le biglietterie, che funzioneranno a orario ridotto. (ANSA).