Coronavirus: una mail raccoglie iniziative per over 65

(ANSA) - MILANO, 06.03.20 - Un indirizzo email per raccogliere iniziative a favore degli over 65, che possono essere le persone più fragili in questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus. A istituirlo è il Comune di Milano che, con questa iniziativa, chiama a raccolta le aziende e il privato sociale per attivare una rete virtuosa dedicata alle persone più fragili, affette da patologie croniche o immunodepresse che rappresentano i soggetti più a rischio in caso di contagio da coronavirus e ai quali è stato raccomandato di rimanere a casa per quanto possibile. All'indirizzo ‪milanoaiuta@comune.milano.it‬ potranno rivolgersi sia le grandi aziende che i piccoli commercianti e le attività di prossimità. Le richieste che arriveranno saranno selezionate dal Comune e poi a informare i cittadini delle iniziative e delle opportunità nel loro quartiere e in città, saranno gli operatori telefonici del centralino comunale 020202. "Sono già diverse le aziende che ci hanno contattato per offrirsi di fare la loro parte perché la città superi questo momento difficile - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. lo strumento che abbiamo messo in piedi vuole essere un collettore di tutte queste energie positive, perché possano essere ben incanalate e non andare sprecate".(ANSA).