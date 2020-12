Covid: 105 decessi in Lombardia, 1944 nuovi casi

GGD

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Sono 105 i decessi per Covid in Lombardia, dove si registrano 1944 nuovi casi a fronte di 27.044 tamponi, con un rapporto del 7.1%. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-10) e nei reparti (-161). I guariti e/o dimessi sono 2.396. A Milano ci sono 700 nuovi casi, di cui 283 in città; a Brescia 248; a Monza e Brianza 145; a Mantova 144; a Como 129. (ANSA).