Covid-19: tamponi senza prenotazione alla Maugeri di Pavia

N10-EM

(ANSA) - PAVIA, 17 OTT - Alla Maugeri di Pavia a partire da lunedì 19 ottobre sarà possibile effettuare i tamponi senza prenotazione. "Per rispondere alle crescenti richieste del territorio - si legge in una nota diffusa questa mattina -, l'Irccs Maugeri Pavia potenzia le attività della propria medicina di laboratorio per la diagnostica relativa a Covid-19. A partire da lunedì 19, sarà infatti possibile sottoporsi a tampone molecolare (naso-faringeo), senza prenotazione, dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 12,00, per la popolazione di età superiore ai 6 anni. Si tratta di tamponi con metodica molecolare RT PCR, per la ricerca di Sars-CoV-2". Per rendere sicuro l'accesso, l'Istituto ha provveduto ad allestire - sul lato destro dell'ospedale rispetto all'ingresso di via Maugeri 10 - una ampia tensostruttura, completamente esterna all'edificio, dotata di stufe elettriche e sedie, che può garantire una attesa confortevole e nel rispetto del necessario distanziamento, con percorsi di entrata e di uscita ben distinti. All'interno si effettueranno le operazioni di campionamento e le relative pratiche amministrative. I tamponi potranno essere effettuati, su indicazione dei medici di medicina generale e dell'Ats di Pavia, muniti di impegnativa o di autocertificazione apposita, oppure privatamente: ma in quest'ultimo caso, non essendo la prestazione convenzionata, il costo sarà di 95 euro. (ANSA).