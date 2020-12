Covid: 2335 nuovi casi in Lombardia, 144 vittime

GGD

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Sono 2335 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 25.523 tamponi, con un rapporto del 9,1%. Le vittime sono 144, mentre continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-130). I guariti o dimessi sono 908. A Milano i nuovi casi sono 851, di cui 296 in città. Sono 325 a Brescia, 153 a Mantova, 122 a Monza e in Brianza. (ANSA).