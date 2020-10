Covid: Aci Milano, Area B riempirà mezzi pubblici

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "E' sufficiente girare per Milano e per l'Area Metropolitana nelle ore di punta per comprendere come sia per il trasporto privato a quattro e a due ruote, sia per quello pubblico, il traffico sulla rete viaria e l'affollamento su autobus, tram e metropolitane siano in costante aumento. Riattivare Area B non potrà che creare problemi di varia natura a tutti coloro i quali utilizzano un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro". Lo afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. "Per questo chiedo di rinviare l'accensione dei varchi di Area B e ragionare tutti insieme per capire come affrontare al meglio la questione. Sicuramente con la riapertura di Area B il problema della capienza dei mezzi pubblici - dove è più facile la trasmissione del virus - aumenterà perché molte persone non potranno più utilizzare l'automobile proprio nel periodo in cui i contagi tornano a crescere ed occorrerebbero misure di buon senso per favorire il distanziamento sociale", conclude La Russa (ANSA).