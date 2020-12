Covid: domani in Lombardia 94.770 dosi, vaccini dal 31/12

GGD

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Domani "arriveranno in Lombardia 94.770 dosi di vaccino Anti-Covid, che verranno immediatamente distribuite nei centri HUB. Si prevede di iniziare le somministrazioni a partire da giovedì 31 dicembre": lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "In base alle informazioni ricevute - continua Gallera - entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse. Esse serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo". (ANSA).