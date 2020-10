Covid: festa compleanno con biglietto ingresso, denunciati

GGD

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Almeno formalmente, doveva essere una festa di compleanno privata, ma c'era un biglietto di ingresso da pagare e all'interno molti dei presenti non indossavano la mascherina. Per questo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova hanno denunciato e sanzionato il titolare di un noto locale di Cerese di Borgo Virgilio e l'organizzatore della festa. All'arrivo dei militari l'organizzatore ha spiegato che si trattava di una normale festa di compleanno tra amici, ma i Carabinieri hanno preferito fare qualche domanda a quelli che sarebbero stati gli invitati, scoprendo che effettivamente una ragazza compiva gli anni, ma che c'era un biglietto da pagare, così come le consumazioni. All'interno del locale, erano presenti circa 60 persone alcune delle quali senza mascherina e per buona parte non indossata. (ANSA).