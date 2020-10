Covid: focolaio in scuola Pavia, 200 in quarantena

MF

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Un focolaio di Covid è scoppiato alla scuola primaria Pascoli di Pavia, che è stata chiusa per due settimane. I 200 alunni sono tutti a casa in isolamento fiduciario così come gli insegnanti, una trentina, e i cinque bidelli. "Una scelta inevitabile dal momento che non si trattava di un caso isolato ma - ha spiegato la dirigente dell'istituto comprensivo Elena Bassi alla Provincia Pavese - ma di più casi sia tra gli studenti sia tra i docenti". La riapertura è prevista per il 7 novembre. (ANSA).