Covid, Fontana: 'Dpcm ignora trasporto pubblico e scuola'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - E' "negativo" il giudizio espresso dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul nuovo Dpcm, che secondo il governatore "non tiene conto delle osservazioni delle Regioni" e "ignora trasporto pubblico e scuola". "Nel leggere, finalmente, il Dpcm, prendo atto con rammarico che non vengono affrontati temi fondamentali come la didattica a distanza per le classi superiori e l'affollamento dei mezzi pubblici, laddove l'inizio delle scuole e la mobilità pubblica si sono rivelati due degli aspetti che più hanno influenzato l'aumento della curva epidemiologica" commenta Fontana in una nota. "Verifico - aggiunge il governatore - che poco o nulla è stato recepito dal confronto tra i governatori dal quale erano emerse numerose osservazioni e richieste di miglioramento. Il provvedimento adottato dal Governo, nella versione finale, risulta essere confuso, contraddittorio e in molte sue parti inattuabile. Quindi il giudizio, nel suo complesso, non può che essere negativo". Fontana ha aggiunto che "la Lombardia è pronta" sui posti di terapia intensiva per i pazienti Covid e che a Milano le misure adottate sono al momento sufficienti. (ANSA).