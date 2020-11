MF-YYI

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Ho avuto oggi due incontri, con i sindaci capoluogo e con le province e tutti quanti hanno deciso di continuare la battaglia in maniera unitaria e non fare richieste di differenziazione territoriale": lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa online. (ANSA).