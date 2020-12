Covid: Fontana, rinnovata esenzione ticket per tutto il 2021

YYI-RR

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Chi ha avuto il Covid continuerà a non pagare il ticket per esami e visite di accertamento dovute alla malattia". Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che la Giunta regionale "ha approvato oggi il rinnovo dell'esenzione con codice D97 per tutto il 2021". L'agevolazione, ha specificato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, "comprende le attività di follow up post Covid quali, in particolare, le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici ad esse collegate. Sono inclusi anche i colloqui psicologici/clinici particolarmente importanti per molte persone colpite da coronavirus". Il beneficio era stato introdotto il mese di giugno scorso e rinnovato il 7 settembre. "Regione Lombardia - spiega Gallera - ha deciso di estendere ulteriormente questa importante misura, ritenendo fondamentale ogni attività di controllo e di indagine diagnostica successiva alla malattia". Il provvedimento ha una copertura finanziaria di 4,4 milioni di euro per tutto l'anno. (ANSA).