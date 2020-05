Covid: Formigoni attacca riforma Maroni

SI

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Io ho governato 17 anni, ma sono scaduti nel 2012. Io ho costruito una sanità di assoluta eccellenza sia nel campo ospedaliero sia nel campo della medicina di territorio. Dopo di me è arrivato qualcuno che nessuno cita mai, che ha governato 5 anni e ha cambiato profondamente e in peggio la sanità di Formigoni". Parlando dell'emergenza coronavirus Roberto Formigoni, ex governatore lombardo punta il dito contro la riforma sanitaria di Roberto Maroni che gli è succeduto in una intervista in esclusiva del giornalista Marco Oliva che andrà in onda questa sera nella trasmissione Iceberg su Telelombardia. "Quello che dico sono le carte che lo dimostrano - ha detto il 'Celeste' -. La sanità che ho costruito era una eccellenza, molto forte sul piano ospedaliero sia sulla medicina di territorio, in particolare i medici di base. Dopo di me è stata fatta una riforma che ha indebolito fortemente la medicina di territorio, proprio quella di cui c'era bisogno per il coronavirus".