Covid: Gallera, prossimi mesi saranno ancora molto duri

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "I prossimi mesi saranno ancora molto duri". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a l'Aria che tira su La 7, parlando della situazione del Covid. Gallera ha parlato in collegamento da Corbetta, nel milanese, dove è partito un "servizio di infermieri di famiglia che in queste settimane - ha spiegato - hanno fatto più di 300 tra visite domiciliari, tamponi a domicilio e telemonitoraggio". "Questa è quella sanità territoriale che abbiamo costruito da luglio ad oggi e che ci ha aiutato in una fase difficile. Stiamo implementandola per i prossimi mesi, che purtroppo saranno ancora molto duri" ha concluso. (ANSA).