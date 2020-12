Covid: in Lombardia 2.413 positivi e 140 decessi

SI

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Con 26.026 tamponi effettuati, sono 2.413 i nuovi positivi in Lombardia, una percentuale quindi del 9,2. Aumentano di due pazienti i ricoverati in terapia intensiva (807) ma diminuiscono di 182 quelli negli altri reparti (6.372). Con 140 decessi, il totale complessivo arriva a 23.024. Per quanto riguarda le Province, resta prima Milano ma con meno di mille casi: sono 844, di cui 324 in città. A Brescia sono 328, a Monza 222, a Pavia 170, a Lodi 126, a Sondrio 125, a Bergamo e Mantova 118, a Varese 94, a Como 71, a Cremona 68, a Lecco 27. (ANSA).