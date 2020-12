Covid: in Lombardia 3.425 casi e 175 decessi

RR

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Con 36.077 tamponi effettuati sono 3.425 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale dunque del 9,4%. Scende a 855 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-21) e a 7.222 quello dei ricoverati negli altri reparti (-120). Sono 175 i decessi, che portano il totale complessivo a 22.279. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.109 casi, di cui 438 in città, a Varese 362, a Como 316, Brescia 303, a Mantova 265, a Monza 244, a Sondrio 192, a Pavia 187, a Bergamo 130, a Cremona 125, a Lodi 55 e a Lecco 53. (ANSA).